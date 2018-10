Zingaretti, Governo brucia miliardi

(ANSA) - NAPOLI, 02 OTT - "Di Maio e Salvini sono due bugiardi seriali, che stanno sfruttando le paure degli italiani". Lo ha detto Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, a Napoli per un incontro promosso dal Comitato Piazza Grande Campania Napoli.

"Quanto sta accadendo - ha affermato - è una cosa molto triste.

Stanno facendo debiti per mantenere promesse e bruciando miliardi di euro. È un po' come la Brexit che ha vinto in Inghilterra sulle bugie e le falsità. Dopo due anni gli inglesi se ne stanno accorgendo". Applausi e cori da stadio per Salvini a Napoli? "Lanciano un segnale a chi non percepiscono più come alternativa". Secondo Zingaretti con le sue posizioni su sicurezza e immigrazione Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, "lancia un ammonimento. Ognuno con la sua personalità dice che noi dobbiamo rispettare la voglia di sicurezza delle persone. È un tema giusto sul quale dobbiamo cambiare".