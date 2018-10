Coro razzista,chiusa un turno curva Juve

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - La curva degli ultra' juventini dell'Allianz Stadium di Torino e' stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e per un coro razzista all'indirizzo di Koulibaly. Il giudice ha anche inflitto 10 mila euro di multa al club bianconero.