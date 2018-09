Sciopero all'Anm, disagi utenti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 SET - Pesanti disagi a Napoli per lo sciopero proclamato da alcune sigle sindacali dell'Anm, l'Azienda napoletana mobilità. La linea 1 della Metropolitana è ferma, stessa situazione alla funicolare di Mergellina. Per quanto riguarda le altre linee della funicolare, Montesanto e Chiaia aperte, ma effettuano solo corse dirette. La funicolare Centrale non ferma al Petraio. Questi i primi effetti, a Napoli, dello sciopero indetto dalle sigle Usb, Orsa e Faisa Confsal contro i tagli occupazionali e salariali previsti nel piano di risanamento aziendale, la carenza di mezzi e personale all'Anm, l'Azienda napoletana mobilità.

Nel corso della mattinata l'Anm comunichera i dati relativi all'adesione nel settore trasporto su gomma. Dalle 17 alle 20 scatta la fascia pomeridiana garantita.(ANSA).