Porti, uniti per sviluppo con città

(ANSA) NAPOLI, 26 SET - "Le città e i porti hanno un ruolo fondamentale per la crescita dell'economia e la qualità urbana ma ci vogliono modelli innovativi, se seguiamo i modelli finora adttati non sviluppiamo l'economia e non rigeneriamo le città in senso positivo". Spiega così Massimo Clemente, ricercatore del Cnr ed esponente di Rete (Associazione per la collaborazione tra porti e città) il punto di partenza del convegno "Il futuro delle shipping cities" che si è svolto oggi a Napoli nell'ambito della Naples Shipping Week.

"I modelli - dice Clemente - sono le integrazioni tra i diversi settori, tra diverse economie e un ruolo deve averlo l'associazionismo nel dialogo con la politica. Oggi questo incontro è all'interno della Naples Shipping Week, che è organizzata proprio da un'associazione, il Propeller Club".

Al convegno hanno partecipato anche esponenti dei porti di Valencia e Barcellona oltre ad alcuni riceratori internazionali degli atenei italiani e del Cnr.