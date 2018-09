Migranti:De Luca,Salvini segue mia linea

(ANSA) - NAPOLI, 26 SET - "I campi rom vanno sgomberati. In questo è Salvini che è d'accordo con me visto che sono venti anni che io pratico questa linea". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ai cronisti che chiedevano se fosse d'accordo con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che in occasione della presentazione del decreto su sicurezza e immigrazione ha annunciato che l'obiettivo è lo sgombero di tutti i campi rom entro la fine della legislatura.

"Credo - ha aggiunto - che abbia appreso la mia lezione. Poi come tutti gli allievi sbaglia in alcuni punti, ma avremo modo di correggerlo". "Sui rom l'azione deve avere due facce: per prima cosa bisogna mandare i bimbi a scuola, offrire sostegno e politiche sociali per chi vuole rispettare le nostre regole mentre per chi continua a vivere rubando cavi di rame, acqua e corrente elettrica e a fare roghi c'è solo l'espulsione", ha aggiunto il Governatore.