Universiadi: da Losanna atteso ultimo ok

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Settimana decisiva per l'Universiade di Napoli quella cominciata oggi. L'appuntamento clou è fissato per il weekend a Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per fare il punto sullo stato dell'arte dell'evento che, dopo le difficoltà iniziali, sembra aver ingranato la marcia giusta. Una volta ottenuto l'ultimo ok della Fisu, l'organizzazione dell'evento in programma in Campania dal 3 al 14 luglio 2019 sarà in discesa. A Losanna - sabato 29 e domenica 30 - sarà presente una delegazione con tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione: commissario, Regione, Comune di Napoli e Cusi. A loro spetterà il compito di rassicurare la Fisu, presentando un report che verrà discusso domenica. Sarà l'ultimo incontro prima del rush finale che porterà allo svolgimento delle Universiadi. Sempre nel fine settimana, prima di partire per Losanna, la struttura commissariale incontrerà il Napoli e il suo patron, Aurelio De Laurentiis, per fare il punto sui lavori allo stadio S.Paolo.