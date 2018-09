Martina a De Luca, basta con le offese

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "No, non condivido e trovo sbagliato che si continui ancora a giocare con le battute, in nessun altro partito sarebbe possibile. Basta. Le donne e gli uomini del PD vanno rispettati, questa è una comunità e se gli si vuole bene certi termini non si usano". Così il segretario Maurizio Martina sulle ultime parole del presidente della Regione Campania De Luca che ha dato dell'"imbecille" a quanti nel partito lo hanno criticato per le sue posizioni su sicurezza e immigrazione.

