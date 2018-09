Juve-Napoli: 'veto' a residenti Campania

(ANSA) - TORINO, 24 SET - L'Allianz Stadium di Torino sarà vietato a tutti i residenti in Campania per Juventus-Napoli di sabato prossimo. Il prefetto di Torino, Renato Saccone, ha emesso un decreto che vieta la vendita dei biglietti ai residenti in tutta la regione Campania, anche se in possesso della Fidelity Card. La vendita è invece consentita ai possessori della stessa tessera rilasciata dal Napoli a residenti nelle altre regioni. Inoltre è inibita la procedura telematica d'acquisto dei biglietti nelle ricevitorie della Campania. Il provvedimento, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, è stato adottato "per tutelare la sicurezza pubblica".