Sindaco pulisce rotatoria con due capre

(ANSA) - BUONABITACOLO (SALERNO), 23 SET - La rotatoria di ingresso al paese è invasa dalle erbacce ed alcuni cittadini protestano nei confronti del sindaco. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, risponde, tra ironia e provocazione, recandosi sulla rotatoria con due capre per far brucare l'erba. Accade a Buonabitacolo, piccolo centro a sud di Salerno. "Ho voluto rispondere - commenta il sindaco - in una maniera molto particolare. Prima di protestare, i miei concittadini dovrebbero informarsi bene. La pulizia della rotatoria è di competenza dell'Anas, e non comunale". La scorsa primavera aveva sollevato commenti e polemiche l'iniziativa, promossa dal Campidoglio, di utilizzare le pecore come tosa-erba in 20 parchi di periferia di Roma. (ANSA).