Insigne, conta il valore dei giocatori

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "E' cambiato l'allenatore, ma quel che conta e' il tasso tecnico dei giocatori in campo, più dei moduli e degli schemi": lo dice Lorenzo Insigne, autore di una doppietta nella vittoria del Napoli in casa del Torino. "Ora i nostri tifosi ci chiedono di vincere in casa della Juve sabato, ma dobbiamo prima pensare alla partita di mercoledi' - ha aggiunto l'attaccante -. Ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo vinto allo Stadium, ma poi siamo arrivati secondi...Quindi rimaniamo concentrati partita dopo partita".