Ferito in pieno centro a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - Un giovane di 20 anni è stato ferito a una gamba la scorsa notte a Napoli, in circostanze sulle quali i Carabinieri stanno svolgendo indagini. L'episodio è avvenuto nella centralissima piazza Trieste e Trento.

Il giovane si è presentato intorno alle 5 nel pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini chiedendo soccorso per una ferita a una gamba. Ai militari della compagnia Napoli centro ha raccontato che poco prima, mentre camminava in piazza Trieste e Trento, giunto all'angolo con via Toledo era stato avvicinato da sconosciuti in sella a una moto che senza alcun motivo gli avevano sparato colpendolo alla coscia sinistra. La vittima non ha fornito dettagli utili all'identificazione degli sconosciuti.

I sanitari lo hanno dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Nel corso di controlli sul luogo del ferimento i carabinieri hanno sequestrato un bossolo di semiautomatica calibro 9. Sono in corso indagini per verificare il movente e l'esatta dinamica dell'accaduto.