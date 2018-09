Napoli: Koulibaly, a Torino gara dura

(ANSA) - NAPOLI, 21 SET - ''La gara con il Torino sarà molto difficile, ma noi abbiamo fiducia in noi stessi, andremo lì facendo il nostro gioco, cercando di segnare e non subire gol''.

Così Kalidou Koulibaly commenta il prossimo impegno del Napoli, domenica alle 12.30 fuori casa con il Torino.

''Zaza e Belotti - aggiunge - sono due attaccanti forti, ma anche i nostri attaccanti lo sono. Il pericolo siamo più noi stessi che altro''. ''Bisogna essere concentrati, attenti - conclude il difensore senegalese - non prendere gol e farne.

Sono sicuro che possiamo conquistare i tre punti.