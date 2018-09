Gallozzi incontra Calatrava

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Il presidente di Marina d'Arechi SpA Agostino Gallozzi, insieme con il suo team, ha incontrato a Zurigo l'architetto Santiago Calatrava. Al centro dell'approfondimento gli interventi retrostanti il nuovo porto turistico Marina d'Arechi, ormai interamente completato nelle sue opere a mare ed infrastrutturali.

"È stato un incontro - ha dichiarato Agostino Gallozzi - come sempre molto cordiale e costruttivo, che rimarca l'attenzione per la fase 2 di Marina d'Arechi. Con Calatrava abbiamo condiviso la visione ed il profilo dell'intervento già immaginato, riprendendo, anche alla luce di alcuni nodi non ancora sciolti (la riqualificazione delle aree limitrofe, gli interventi sul litorale da parte del Comune di Salerno, il boulevard di Salerno Est), i temi sviluppati dall'architetto nella fase progettuale. Si tratta di opere che accentueranno l'attrattività del Marina in termini di offerta dei servizi e delle strutture destinate all'ospitalità, all'intrattenimento ed al tempo libero.