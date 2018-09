Bomba d'acqua su Caserta e comuni vicini

(ANSA) - CASERTA, 20 SET - Una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti.

Il capoluogo è rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz'ora; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne nell'acqua alta, in particolare nei sottopassi di viale Lincoln e via Ferrarecce. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale per liberarle.

Problemi di acqua alta anche alla galleria della Reggia ubicata sulla strada statale 700, dove si prosegue a passo d'uomo con le auto incolonnate; qui sono al lavoro i tecnici dell'Anas, ma la chiusura del sottopasso sembra scongiurata.

Almeno 40 gli interventi dei vigili del fuoco. In altre zone l'acqua ha trascinato via i bidoni dell'immondizia.