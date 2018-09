Il Lotto bacia Napoli, 5 mln con il 18

(ANSA) - ROMA, 19 SET - San Gennaro "regala" a Napoli 5 milioni di euro. Nella prima estrazione del Lotto della settimana, infatti, degli oltre 11,7 milioni di euro assegnati, quasi 5 sono finiti sulla ruota di Napoli, il 42% delle vincite totali. Merito, come riferisce l'agenzia specializzata Agimeg, soprattutto del numero 18, che nella Smorfia napoletana corrisponde al sangue: questa mattina infatti si è rinnovato il miracolo di San Gennaro con la liquefazione del sangue che accade solo tre volte all'anno. Non è un caso che sette delle dieci vincite più alte dell'ultimo concorso siano state centrate mettendo in gioco numeri della ruota partenopea, tra cui il 18. Il premio più alto è stato pagato a Belizzi, in provincia di Salerno, grazie al terno 8-18-24, pari a 45 mila euro. Numero 18 presente anche nella vincita da 23.750 euro finita a Napoli, la terza più ricca del concorso.