Crollo ponte,De Luca da parenti vittime

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET -Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i genitori dei quattro giovani di Torre del Greco vittime nel crollo del ponte Morandi di Genova il 14 agosto scorso.

"Abbiamo voluto esprimere, ancora una volta, la nostra vicinanza e solidarietà a loro e ai familiari di tutte le vittime della tragedia di Genova. Torre del Greco è stata particolarmente ferita. Abbiamo proposto ai genitori - ha detto De Luca - di istituire delle borse di studio a loro intitolate per sostenere in percorsi formativi giovani talenti campani. Un piccolo segnale per ricordare la passione ed il talento di Giovanni, Gerardo, Matteo e Antonio sostenendo altri giovani campani nel loro percorso formativo e di avviamento al lavoro". Con il sindaco di Torre del Greco intanto è allo studio l'intitolazione di una strada o di una piazza.

All'incontro hanno partecipato anche l'assessore alla Formazione Chiara Marciani e la consigliera regionale Loredana Raia.