Uomo ferito nella notte a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Un uomo di 41 anni è stato ferito la scorsa notte a colpi d'arma da fuoco in piazza Masaniello a Napoli. L'uomo ha raccontato che mentre era in strada intorno alle 2,30 della scorsa notte è stato raggiunto da uno sconosciuto in sella ad uno scooter che ha estratto una pistola e senza alcun motivo lo ha ferito. L'uomo è stato raggiunto da due colpi. Portato all'ospedale "San Giovanni Bosco", le sue condizioni non sono gravi anche se l'uomo non è stato dimesso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.