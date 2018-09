Napoli, arrestato parcheggiatore abusivo

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "Tre euro o ti rompo l'auto". Con l'accusa di tentata estorsione i carabinieri del Nucleo Radiomobile del Reparto Operativo di Napoli hanno arrestato un parcheggiatore abusivo, il 59enne Alfredo Balestrieri, per tentata estorsione nei confronti di un'automobilista che aveva parcheggiato l'auto nei pressi dei giardinetti di via Ruoppolo.

Al suo arrivo il malcapitato, un 32enne napoletano, è stato avvicinato da Balestrieri che gli ha chiesto 3 euro. Al rifiuto dell'uomo, il parcheggiatore lo ha dapprima minacciato di aggressione fisica, per poi ribadire che se non pagava avrebbe danneggiato o fatto sparire la vettura. Il 32enne ha chiamato il 112. Quando la gazzella dei carabinieri ha imboccato via Kauffman, il parcheggiatore si è allontanato velocemente a piedi inoltrandosi nella zona pedonale dei giardinetti di via Ruoppolo. I carabinieri lo hanno intercettato mentre cercava di passare inosservato in mezzo a famiglie e bambini a passeggio.

Sarà processato in giornata.