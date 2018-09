In due mln per mostra su Pompei in Cina

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - Oltre due milioni di visitatori nei primi sei mesi: è il risultato ottenuto in Cina dalla mostra itinerante 'Pompeii. The infinite life' (fino al luglio 2019) realizzata con 120 opere del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (terza tappa al Tianjin Museum da settembre) a conferma del sempre più forte legame tra il MANN ed il Paese del Dragone per la promozione del patrimonio culturale italiano ma anche di quello cinese in Italia, come ha spiegato il direttore Paolo Giulierini che ha partecipato al Tahie Forum 2018 di Pechino. Il MANN ospitera' dal 14 dicembre 2018 al 14 marzo 2019 la grande mostra "Mortali-Immortali: i tesori dell'antico Sichuan" , per la prima volta con completezza in Europa.

Nella missione in Cina anche la partecipazione con il MIBAC all'incontro "Tutela del patrimonio culturale e costruzione e gestione dei Musei" (Chengdu) e la firma di un protocollo d'intesa per la cooperazione sulla Conservazione e Valorizzazione del Parco Archeologico urbano Donghuamen.