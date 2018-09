La Fontana Esedra si colora per la Sla

(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - La Fontana dell'Esedra nella Mostra d'Oltremare di Napoli questa sera offrirà il suo spettacolo di danza d'acqua con luci e musica illuminandosi di verde. La particolare illuminazione, informa una nota, è stata decisa dai vertici di Mostra d'Oltremare per aderire alla Giornata Nazionale Sclerosi Laterale Amiotrofica.

"Stasera - spiega il presidente di Mostra d'Oltremare Donatella Chiodo - uno degli spettacoli della Fontana dell'Esedra si colorerà di verde per la Giornata Nazionale Sla.

Abbiamo subito aderito a questa richiesta perché la Fontana dell'Esedra possa essere non solo veicolo di emozioni ma anche di importanti messaggi".