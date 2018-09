Molestie sessuali su ragazzina,arrestato

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 14 SET - Più volte avrebbe molestato una ragazzina - della quale non è stata resa nota l'età - a Torre del Greco (Napoli): gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un uomo di 64 anni. Per lui l'accusa è di violenza sessuale.

I poliziotti, in seguito ad un'accurata indagine, hanno accertato che l'uomo, in più di un'occasione, durante gli scorsi mesi estivi, aveva molestato sessualmente la ragazzina. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta del pm sottoponendo l'uomo alla custodia cautelare agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Torre del Greco.

