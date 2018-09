Mattino cambia sede, casa dei napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - Il Mattino oggi cambia sede ma continuerà a essere la "casa di tutti i napoletani". Sulla prima pagina del quotidiano un servizio dedicato al trasferimento negli spazi della Torre Francesco al Centro Direzionale di Napoli dopo 56 anni nello storico palazzo di via Chiatamone.

Quello di oggi è l'ennesimo capitolo "di una storia gloriosa, cominciata nel 1892". Partendo dall'Angiporto Galleria per incarnare "i luoghi, i volti le storie, le passioni e le emozioni di una lunghissima pagina di giornalismo", come scrive Vittorio Del Tufo.

Il grattacielo dove si trova la nuova sede fu progettato dagli architetti Gaetano Caltagirone e Lorenzo Monardo, "un luogo della modernità, un altro luogo-simbolo della città che guarda al futuro". La promessa è che "dall'alto della Torre Francesco, 'Il Mattino', in una sede al passo coi tempi, continuerà ad essere la casa di tutti, e a raccontare al mondo la storia e le storie di Napoli. Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro".