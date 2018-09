'Canzoni per Commissario Ricciardi'

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - Dalla penna alla scena, Maurizio de Giovanni sarà nuovamente tra i protagonisti, sull'affascinante 'palcoscenico' del Maschio Angioino di Napoli, per l'ultimo appuntamento della rassegna Brividi d'Estate al Castello, un'idea di Annamaria Russo, organizzata dal Pozzo e il Pendolo Teatro di Napoli con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, nell'ambito di Estate a Napoli 2018.

Dopo la fortunata anteprima al Real Orto Botanico di Napoli, lo scrittore partenopeo regalerà ancora una volta ai suoi lettori, per una serata unica, Canzoni per il Commissario Ricciardi, uno spettacolo tratto dalle storie minime, che da sempre attraversano i romanzi dedicati al suo famoso personaggio letterario, e sarà affiancato, in scena, da Marianita Carfora, Giacinto Piracci e Zac Alderman.

Ci sono storie che sono come canzoni. Scorrono tra le pieghe di altre storie, dolcissime e disperate, e segnano lo scorrere dei giorni.