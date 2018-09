Calcio: Venezia-Benevento 2-3

(ANSA) - VENEZIA, 14 SET - Il Benevento ha battuto il Venezia 3-2 nell'anticipo della 3/a giornata di Serie B disputato al 'Penzo'. Ha aperto le marcature al 25' Bandinelli che sul finire di tempo (44') raddoppia. A inizio ripresa i padroni di casa riaprono i giochi con Geijo (49') ma la speranza di riacciuffare il risultato dura lo spazio di due minuti, quelli che servono a Tello (51') per riportane gli ospiti in doppio vantaggio. Il calcio di rigore di Citro (67') non serve però ai veneti per trovare il parti. Finisce con la vittoria del Benevento che sale a 4 punti, mentre il Venezia resta fermo a 3.