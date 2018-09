Quasi finiti lavori muro Reggia Caserta

(ANSA) - CASERTA, 12 SET - Sono in corso di completamento i lavori di messa in sicurezza del muro di cinta della Reggia di Caserta in via Camusso; interventi inclusi nelle opere di manutenzione ordinaria programmati dalla Direzione della Reggia a valere sul bilancio 2017. Lo rende noto la Direzione del monumento patrimonio dell'Unesco, che spiega che "il muro di cinta di via Camusso non è stato oggetto di interventi di manutenzione da oltre un trentennio e, prima dell'avvio dei lavori, versava in pessimo stato di conservazione, con diffusi e profondi fenomeni di degrado materico (perdita/distacco degli intonaci; disgregazione dei giunti di malta; lacune nel paramento murario; vegetazione infestante; parziale crollo di elementi del bauletto sommitale, non più efficiente) che ne alteravano completamente la percezione". Il progetto e la successiva direzione dei lavori di restauro e messa in sicurezza sono stati effettuati tenendo in considerazione sia l'istanza storica che l'istanza estetica del manufatto architettonico.