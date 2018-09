Capri dice basta alle slot machine

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 12 SET - Via le slot machine dalla gran parte del territorio di Capri: il Consiglio Comunale ha approvato oggi il regolamento su sale da gioco e giochi leciti che punta a disciplinare l'intero settore dichiarando guerra alla ludopatia e disponendo il divieto assoluto di installare macchinette, che prevedano vincite in denaro, entro 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, tra cui scuole, chiese, centri sportivi e balneari, sportelli bancomat, uffici pubblici, poste.

In pratica nella totalità del territorio sono bandite le slot.

Gli esercizi pubblici e le attività commerciali che le dispongono dovranno disinstallare le macchine entro 90 giorni.

Un'iniziativa simile fu già avviata con successo negli scorsi anni ad Anacapri, comune apripista in Italia, tra i primissimi a varare un regolamento, approvato anche con referendum popolare.

Ora l'intera isola è "slot-machine free". Il regolamento odierno è stato approvato con il voto favorevole della sola maggioranza consiliare.