Anci, Fucito coordinatore Consigli

(ANSA) - NAPOLI, 7 SET - Il presidente del Consiglio comunale di Napoli, Alessandro Fucito, è stato nominato dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Antonio Decaro, coordinatore nazionale dei Consigli comunali dell'Anci. In qualità di coordinatore dei Consigli comunali, - spiega la nota - il presidente Fucito dovrà seguire l'evoluzione normativa e le politiche pubbliche relative ai Consigli comunali, formulare proposte sulle posizioni che, in materia, l'associazione dei Comuni dovrà assumere, rappresentando nelle sedi istituzionali il presidente e l'associazione stessa.

"Mi sento onorato - dice Fucito - per l'incarico affidatomi dal presidente Decaro di coordinatore nazionale delle assemblee elettive degli oltre 7mila Comuni, grandi e piccoli, che aderiscono all'Anci. Darò con entusiasmo il mio contributo per riaffermare e sostenere il ruolo dei Consigli comunali, in un momento di particolare difficoltà per le assemblee elettive, convinto che la loro funzione sia essenziale per la democrazia".