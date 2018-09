'30mila euro per stare in casa occupata'

(ANSA) - CASERTA, 6 SET - Trentamila euro per restare nella casa popolare occupata. È quanto richiesto ad un uomo che aveva occupato abusivamente un alloggio pubblico ad Aversa (Caserta), in via del Popolo, da due presunti affiliati al clan dei Casalesi, di 41 e 57 anni, che sono stati arrestati dai carabinieri e sono finiti in carcere su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. I due rispondono di tentata estorsione, ma non con il metodo mafioso, avendo richiesto i soldi non per conto del clan, ma in quanto presunti beneficiari dell'alloggio. Le richieste di danaro sarebbero andate avanti da gennaio a giugno di quest'anno.

