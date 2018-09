Albiol, difficile per CR7 fare 40 gol

(ANSA) - ROMA, 5 SET - "Sarà difficile che Cristiano Ronaldo faccia 40 gol in serie A. Il calcio italiano è diverso da quello che si gioca in Spagna": lo afferma il difensore del Napoli e della Spagna Raul Albiol che sottolinea come l'arrivo di CR7 ''il calcio ne ha guadagnato e ora c'è molto più interesse per la competizione".

Albiol si è poi detto soddisfatto per la convocazione in nazionale dopo una assenza di tre anni: "Dopo tanto tempo è normale che non te l'aspetti - le parole del difensore riportate da 'Marca' - ma devi sempre sfruttare l'occasione se ti capita". E sull'arrivo di Luis Enrique alla guida delle 'furie rosse' aggiunge "è stato molto chiaro, e questa è la cosa più importante. Dobbiamo adattarci presto alle sue idee".