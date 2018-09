Di Maio, assurda chiusura Doria Acerra

(ANSA) - NAPOLI, 4 SET - Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo è insoddisfatto dell'esito dell'incontro di oggi a Napoli sullo stabilimento La Doria di Acerra (Napoli). "Oggi - riferisce - abbiamo avuto un incontro con la proprietà che sta chiudendo uno stabilimento ad Acerra. Non ci siamo ancora. E' assurdo trovarsi attorno a un tavolo in cui il Governo, la Regione, il Comune mettiamo tutti a disposizione strumenti per evitare la chiusura di una fabbrica in un'area già martoriata e ci dicono che non si può fare. In questa vertenza non si perdono posti di lavoro ma si perde un insediamento industriale su un territorio che è vita per Acerra perchè è uno dei pochi che si occupa di agricoltura. Io avevo pregato la proprietà almeno di vederci al tavolo e di discutere e loro, all'incontro che avevamo avuto al ministero qualche giorno fa mi avevano fatto capire che venivano al tavolo. Così non è stato. Abbiamo incontrato il direttore del personale. Non mi arrendo, ritornerò all'attacco".