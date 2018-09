Napoli: de Magistris, moneta aggiuntiva

(ANSA) - NAPOLI, 3 SET - Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, annuncia l'approvazione di tre delibere per accelerare "l'autonomia della città", una delle quali prevede "la realizzazione di una moneta aggiuntiva all'euro per dare forza a Partenope". Nel suo post su Facebook si chiede se "il separatista che urlava prima il Nord e contro Napoli e i napoletani oggi ostacolerà questo progetto di autonomia dal suo scranno di Ministro dell'Interno". La prima delibera prevede "Napoli Città Autonoma, un manifesto politico concreto sull'autonomia della Città. La seconda: cancellazione del debito ingiusto. Il debito contratto dallo Stato, in particolare nelle gestioni commissariali post-terremoto ed emergenza rifiuti, noi non lo riconosciamo. Lo cancelliamo dal nostro bilancio. Quei debiti non sono stati contratti dalla Città e dai napoletani, anzi noi siamo vittime ed andremmo semmai risarciti, altro che pagare il debito agli usurpatori".