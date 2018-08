Parroci Napoli, pronti ad accoglienza

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - Pronti ad accogliere chiunque ne abbia bisogno. Don Antonio Loffredo, parroco di Santa Maria della Sanità, don Giuseppe Rinaldi, parroco di Maria SS Carmine alle Fontanelle e don Angelo Berselli, parroco di San Giorgio Maggiore in via Duomo, aprono le porte delle loro chiese ai migranti.

"La nostra disponibilità non è legata alla sola vicenda degli immigrati della nave Diciotti - affermano - Sono tante le comunità parrocchiali che hanno già offerto ospitalità e tante altre ancora lo faranno".

"La Caritas nazionale, che coordina l'accoglienza - spiegano - farà sapere alla nostra Caritas diocesana tempi e modalità dell'accoglienza".

"La comunità cristiana, come recita il salmo 132 - concludono - non concederà sonno ai suoi occhi né riposo alle sue palpebre, finché non avra' trovato una casa per il Signore".