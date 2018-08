AfroNapoli in Eccellenza,forza diversità

(ANSA) - NAPOLI, 30 AGO - ''La diversità è la nostra forza e chiunque pensi che l'immigrazione sia un problema sbaglia'. E' così che Antonio Gargiulo, presidente della Afro-Napoli, spiega il fenomeno della sua squadra che dopo cinque anni e un 'filotto' di quattro promozioni, esordisce quest'anno nel campionato di Eccellenza, massimo risultato in Italia per una squadra multietnica.

''I ragazzi che arrivano qui - siamo a Napoli dove la squadra gioca per mancanza di impianti in un campo di periferia - sono una risorsa e non un peso. La campagna montata contro i migranti serve solo a chi ci amministra, a cominciare dal ministro Salvini, a nascondere i veri problemi di questo Paese crocefisso tra mafie e corruzione''.

Oggi la presentazione della squadra e della nuova maglia.

''Le storie che sento in questi giorni - dice il presidente Gargiulo riferendosi ai naufraghi della Diciotti - sono le stesse che in questi anni decine di ragazzi passati in squadra mi hanno raccontato".