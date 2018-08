Scuola,Bussetti a Napoli per aprire anno

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, sarà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il ministro ha accettato l'invito dell'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, rivoltogli nel corso della giornata conclusiva del Campus estivo di formazione dell'AGIDAE che si è svolta al Maschio Angioino.

Bussetti, nell'accettare l'invito dell'amministrazione comunale, ha rilanciato 'invitando' il Comune ad adoperarsi per favorire la nascita di centri volti a combattere e contrastare il fenomeno dell'abbandono e della dispersione scolastica, "problema che riguarda Napoli così come altre zone di tante città metropolitane italiane''.

Il ministro ha riportato in sala esperienze già esistenti in altre città italiane dove - come spiegato - ''si sono costituiti centri che volontariamente operano in contesti urbani accogliendo i ragazzi che si sentono in difficoltà, che vivono un momento, una situazione di disagio e che chiedono aiuto per recuperare discipline scolastiche".