Pompei, sui social anniversario eruzione

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - L'anniversario dell'eruzione del Vesuvio che distrusse Pompei viene ricordato oggi sui social del Parco archeologico, attraverso una sequenza d'immagini evocative e il racconto di Plinio il Giovane: proprio l'analisi filologica della sua lettera a Tacito ha permesso di fissare convenzionalmente ak 24 agosto il tragico evento che portò alla devastazione di tutta l'area intorno al vulcano. "I canali social del Parco, in continua crescita di numeri ed interazione, rappresentano - si sottolinea in una nota - la piattaforma principale per la promozione e la quotidiana comunicazione di notizie e curiosità che riguardano Pompei e i siti vesuviani di Oplontis, Stabiae e Boscoreale, luoghi che oggi, a centinaia di anni dalla loro scoperta, ancora riservano importantissime novità grazie ai recenti e sensazionali rinvenimenti che continuano ad affiorare dai lapilli di quella tragica eruzione".