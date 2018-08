Grotte Pertosa: Negro, tradizione e rap

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - La musica folk e i canti della tradizione si fondono con il rap e l'hip hop per la 23/a edizione del "Negro festival", la rassegna che si svolgerà il 25 e il 26 agosto a Pertosa (Salerno), con sei concerti - tra cui le esibizioni di Frankie hi-nrg e dei Modena City Ramblers - nell'area delle Grotte di Pertosa-Auletta, "per scoprire e riscoprire, conoscere e riconoscere galassie musicali, in un accostamento tra il territorio locale, nazionale e internazionale" come dicono i promotori della manifestazione.

La rassegna ha come tema "Babele - lingue e linguacce", ed "evidenzia la 'filosofia' del Negro Festival, che vuole interpretare il ruolo di mediatore culturale - ha detto il direttore artistico, Dario Zigiotto - producendo intrattenimento e ricerca di contenuti, attraverso una programmazione che si rivolge a più pubblici". Ad aprire l'edizione 2018, sabato 25 agosto dalle ore 21.30, sarà l'esibizione di un giovane protagonista dell'hip hop italiano: Fausto Marino, in arte Uanmness.