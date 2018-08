Morti in torrente: tre vittime campane

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - "La tragedia del torrente Raganello, in Calabria, ha travolto anche la nostra Qualiano (Napoli). Sono appena stato informato che due nostri concittadini, i coniugi Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, hanno perso la vita a seguito della drammatica esondazione". Lo rende noto sulla pagina Facebook il sindaco di Qualiano (Napoli), Raffaele de Leonardis. Tra le vittime napoletane c'è anche una mamma di Torre del Greco (Napoli).

"Esprimo, a nome mio e di tutta l'amministrazione qualianese, il più profondo cordoglio per le vittime e la vicinanza alle loro famiglie, con cui ci siamo già messi in contatto per assicurare tutto il supporto morale e materiale di cui ci sarà bisogno - sottolinea - Annuncio che, al ritorno delle salme dopo gli esami autoptici, verrà indetto un giorno di lutto cittadino.

Tutta la comunità di Qualiano, profondamente commossa, si stringe al dolore delle famiglie".