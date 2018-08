Ruba in casa ma trova inquilino, preso

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Ruba in cortile, poi entra in casa.

Sorpreso dell'inquilino lo aggredisce ma viene arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Torre Annunziata (Napoli).

Il furto, Gennaro Cirillo, già noto alle forze dell'ordine, ha provato a metterlo in atto in pieno giorno. Per prima cosa ha deciso di 'ripulire' una Renault Megane parcheggiata nel cortile di un'abitazione: ha scavalcato la recinzione che proteggeva il condominio, ha raggiunto l'auto e forzando la portiera ha rubato un portamonete contenente 15 euro. Il proprietario dell'auto, che vive al piano terra della palazzina, nel frattempo si è però accorto del ladro ed ha chiamato 112.

Cirillo, ignaro di tutto e non accontentandosi dei 15 euro ha deciso di entrare in uno degli appartamenti della palazzina introducendosi proprio in quello del 58enne. E' iniziata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei militari: per la vittima 15 giorni di prognosi per i calci e i pugni ricevuti; per il ladro l'arresto.(ANSA).