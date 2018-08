Riapre viadotto sulla strada Domitiana

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Il ponte della Domitiana a Licola, chiuso questa mattina in via precauzionale per la presenza di alcune crepe, è stato riaperto alla circolazione. Lo fa sapere il sindaco di Pozzuoli.

Dopo le segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti i tecnici del Comune di Pozzuoli, l'ufficio segnaletica, la polizia municipale puteolana e i vigili del fuoco. "È stato compiuto un lavoro preciso per garantire la sicurezza della strada grazie anche alla presenza dell'ingegner Sarno della Città Metropolitana - rende noto il sindaco Vincenzo Figliolia - Grazie ad un fondamentale e attento gioco di squadra è stata riaperta l'importante arteria. I tecnici hanno assicurato la staticità del ponte".