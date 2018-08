Perde udito per botte, donna denuncia

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - La picchiava in continuazione, tanto da romperle il timpano e farle perdere l'udito. La minacciava, di morte e di sottrarle i suoi figli. Violenze continue che una donna di 35 anni di Napoli ha avuto il coraggio di raccontare ai sanitari dell'ospedale Cardarelli e agli agenti dell'Unità operativa per la tutela delle emergenze sociali e dei minori della Polizia Locale del Comune di Napoli. E' dopo la rottura del timpano che la donna ha deciso di dire basta. Si è rivolta ai medici del Cardarelli ed ha iniziato a raccontare il suo passato segnato da violenze, ingiurie e gelosie da parte di un uomo aggressivo che la teneva in stato di soggezione minacciandola di morte e di sottrarle i tre figli, da sempre spettatori delle scenate familiari.

Insieme ai bimbi più piccoli di 5 e 10 anni la donna è stata accolta in una struttura protetta dove sarà curata e assistita anche psicologicamente; l'uomo è stato denunciato alla magistratura per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.