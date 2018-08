Libri: ecco 'Il ribelle Francesco'

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - L'appuntamento è per domani (ore 20), nell'area attrezzata di piazza Umberto I a Cuccaro Vetere (Salerno), con la presentazione del libro di padre Enzo Fortunato 'Francesco il ribelle'. A intervistare il direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi sarà Angelo Scelzo, già vice direttore della sala stampa della Santa Sede, preceduto dai saluti del sindaco di Cuccaro Vetere Aldo Luongo.

L'evento è stato organizzato dall'avvocato Carmine Mastalia.

Ma "perché scrivere un altro profilo biografico? Non bastavano le tante biografie uscite negli ultimi anni?" si chiede nella prefazione il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.

"La risposta è che questo lavoro ha una sua caratterizzazione specifica. Si potrebbe dire che si tratta di una lettura ecclesiale del santo di Assisi. Padre Enzo Fortunato ha voluto mostrarci tutta l'attualità del pensiero e dell'azione di Francesco, mentre la Chiesa cerca ogni giorno di compiere quel cammino in "uscita" chiestole dal Papa".