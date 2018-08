Crollo ponte: morto camionista Napoli

(ANSA) - GENOVA, 15 AGO - Tra le vittime del crollo del ponte Morandi c'è anche un autotrasportatore napoletano, Gennaro Sarnataro, di 43 anni. I parenti sono arrivati in tarda mattinata alla camera mortuaria dell'ospedale San Martino per svolgere le pratiche burocratiche. La vittima si occupava di trasporto di ortofrutta e stava rientrando in Italia dalla Francia. "Era un grande lavoratore, una persona perbene" è lo stringato commento dei familiari davanti all'obitorio.