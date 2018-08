Turista inglese scippata finisce a terra

(ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - Una turista inglese in stato di gravidanza è stata scippata finendo a terra mentre si trovava in una traversa di piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione centrale di Napoli. La donna, di 31 anni, ha riferito alla Polizia, che indaga sul fatto, di essere stata avvicinata da un ragazzo che le ha portato via la borsa nella quale aveva 50 euro ed i documenti. Finita a terra, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Loreto mare dove i controlli hanno dato esiti rassicuranti.

Sempre alla Polizia sono affidate le indagini su una rapina compiuta da un cittadino marocchino senza fissa dimora, di 23 anni, nei confronti di un uomo residente a Milano. Minacciando di colpire con un coltello si è fatto consegnare dalla vittima il portafoglio, nel quale c'erano 140 euro, ed il cellulare.

Poco dopo però il rapinatore è stato bloccato dalla Polizia che ha recuperato il 'bottino'.(ANSA).