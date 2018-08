Muore in incidente stradale, indagini

(ANSA) - NAPOLI, 11 AGO - Indagini della Polizia municipale sono in corso a Napoli per fare luce su un incidente stradale costato la vita a un 34enne di Ponticelli. L'incidente nella sera di giovedì scorso nella zona di Capodichino. Gli agenti avevano ricevuto segnalazione di un incidente sulla strada perimetrale di Scampia, ma sul posto non avevano riscontrato né la presenza di feriti né di veicoli incidentati. Da qui la decisione di recarsi all'ospedale Cardarelli per un controllo. E al pronto soccorso dell'ospedale hanno trovato un folto numero di persone, parenti della vittima, che protestavano per i ritardi nei soccorsi e per le scarse condizioni di sicurezza della strada dove era avvenuto l'incidente. Calmati gli animi, è stato individuato il luogo dove era avvenuto l'incidente mortale dove sono stati eseguiti i rilievi . Su disposizione del magistrato, è stato recuperato anche lo scooter della vittima.

La salma del 34enne è stata trasferita presso l'Istituto di Medicina legale del Policlinico.(ANSA).