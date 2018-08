Universiadi: Msc Lirica villaggio marino

(ANSA) NAPOLI, 9 AGO - 275 metri di lunghezza per una una stazza di circa 65.000 tonnellate, con 976 cabine per una capacità di oltre 2.679 passeggeri e 721 membri di equipaggio.

Questi alcuni numeri della Msc Lirica, la prima naave che farà da Villaggio atleti galleggiante per le Universiadi 2019 a Napoli. L'ufficalizzazione dell'ingaggio della nave è arrivata oggi con la firma del contratto la grande nave sarà attraccataa alla Stazione Marittima nel luglio prossimo per ospitaare gli atleti. Msc Lirica ha a bordo, 4 ristoranti, 6 bar, 2 piscine, 2 vasche idromassaggio, una discoteca, aree dedicate ai bambini e ai teenager. Chi ha voglia di praticare sport a bordo della nave può scegliere tra il tennis, il basket e la pallavolo; ma anche un percorso jogging, la palestra, il solarium. La nave è anche dotata di un vero e proprio centro benessere, con talassoterapia, bagno turco, sauna, sale massaggi, salone di bellezza e parrucchiere.