Basket: N'Diaye rinnova con Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 9 AGO - Con il rinnovo del contratto di Hamady N'Diaye, centro di 31 anni e di 213 centimetri, la Sidigas Avellino completa il suo reparto lunghi del prossimo campionato. Il lungo senegalese, nativo di Dakar, vanta tanta esperienza in giro per il mondo. Professionista dal 2010, dopo aver terminato gli studi universitari alla Rutgers University, N'Diaye ha giocato in diversi campionati, vincendo anche il titolo cinese nel 2014. Nel 2013 ha vinto la medaglia di bronzo con il Senegal, nei campionati africani giocati in Costa D'Avorio. N'Diaye ha giocato in Libano, nell'NBA (con i Washington Wizards e i Sacramento Kings), in Cina, nella G-League, nelle Filippine, in Spagna con Malaga e in Israele. Lo scorso anno, fra campionato e Champions League, ha disputato 33 match con la Sidigas, risultando il miglior stoppatore in entrambi i campionati.