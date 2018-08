Universiadi:De Luca,20 mln per San Paolo

(ANSA) NAPOLI, 8 AGO - "Abbiamo preso e formalizzato una decisione importante, destiniamo allo stadio San Paolo venti milioni di euro per rifarlo completamente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine della Cabina di regia sulle Universiadi 2019. "Concorderemo con il Calcio Napoli - ha aggiunto - i tempi di realizzazione degli interventi in correlazione con l'attività agonistica, però è un investimento importante". Sullo stadio San Paolo sono stati quindi dirottati 15 milioni di euro che erano stati inizialmente destinati allo stadio Collana, che non fa più parte degli impianti per le Universiadi. Con l'investimento al San Paolo verrà rifatta la pista di atletica, i cui lavori sono in corso, i sediolini, i servizi igienici, illuminazione ad hoc per la pista di atletica. In programma c'è anche la realizzazione di due maxischermi. I lavori sono attualmente in corso e il Napoli non avrà problemi già dalla prima partita di campionato in casa il 25 agosto contro il Milan.