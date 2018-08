Protom compra brasiliana Ambra Solutions

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Protom, gruppo che opera nell'ambito dell'advanced engineering e della information technology, ha acquistato la società brasiliana Ambra Solutions, attiva nei settori aerospace e automotive, con sede a Sao Jose dos Campos, polo tecnologico e sede del maggior complesso aerospaziale dell'America Latina. Propedeutico all'operazione è stato un finanziamento di Simest (Gruppo Cdp). Protom, presieduto da Fabio De Felice, nel 2017 ha fatturato 20 milioni, ha sedi a Napoli, Milano, in Francia, a Tolosa e in Brasile, e lavora con big player del comparto metalmeccanico, dell'aeronautica, del ferroviario e dell'automotive come Leonardo, Airbus, Fca, Atr e Rolls Royce.

"Il Brasile - spiega De Felice - è un Paese con un potenziale altissimo, in forte ripresa, dopo anni di crisi e di instabilità economica".