Serata-evento per 'prima' di Dorian Gray

(ANSA) - NAPOLI, 30 LUG - Arriva domani a Napoli al San Carlo l'opera musicale "Dorian Gray. La bellezza non ha pietà" prodotto dallo stilista e mecenate Pierre Cardin scritto da Daniele Martini e interpretato da Federico Marignetti con la regia firmata Emanuele Gamba. Per la prima napoletana (ore 21:30) sono attesi nomi dal mondo della moda, dello spettacolo, dell'arte e delle istituzioni "per omaggiare il maestro che per i suoi 70 anni di carriera - sottolinea una nota - ha voluto celebrare la bellezza portando nei teatri suggestioni e riflessioni ispirate al capolavoro di Oscar Wilde". Una serata evento, dunque, all'insegna della cultura, del glamour e dell'eleganza: in attesa dello spettacolo, applaudito in Europa e in Italia "per l'elevata ricerca estetica, nella musiche e nella mise en scène", abiti dalla collezione parisienne di Pierre Cardin e un cocktail per gli invitati. La prima data a Napoli sarà dedicata all'ospedale Santobono e una parte della vendita dei biglietti devoluta ai progetti di sostegno delle famiglie.