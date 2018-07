Polstrada salva bimba di due anni su A16

(ANSA) - AVELLINO, 23 LUG - Brutta avventura che avrebbe potuto sfociare in dramma per una famiglia di Venezia diretta in Puglia per le vacanze, evitato dall'interno di una pattuglia della Polstrada di Avellino in servizio sull'A16 Napoli-Canosa.

La bambina di appena due anni dei coniugi veneti ha accusato una grave crisi respiratoria, fino a diventare cianotica e a perdere conoscenza. Gli agenti sono intervenuti all'altezza di Monteforte Irpino, a pochi chilometri da Avellino, dove si trovavano per un altro intervento operativo. Resisi conto della gravità della situazione hanno preavvertito l'ospedale "Moscati" e senza attendere l'arrivo dell'ambulanza, hanno scortato l'auto fino al pronto soccorso del nosocomio del capoluogo irpino. La bimba è stata sottoposta immediatamente a pratiche rianimatorie che hanno scongiurato il peggio.